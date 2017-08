OL : Genesio va changer cette mauvaise habitude de Memphis

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé lors du mercato d'hiver à l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay a été très bon dans tout ce qui touche à la communication et dans son implication au sein du club rhodanien. Mais sportivement sa première moitié de saison a clairement été un peu plus mitigée. Bien évidemment, on ne peut pas oublier son but marqué de la moitié du terrain contre Toulouse, mais pour le reste l'attaquant néerlandais a souvent été accusé d'oublier ses coéquipiers, sauf quand il ne pouvait faire autrement.

Avec les mouvements du mercato, Memphis Depay aura de plus grosses responsabilités cette saison à l'Olympique Lyonnais. Il lui faudra donc corriger ce défaut, mais Bruno Genesio n'a aucun doute sur cela. « C’est parfois l’impression qu’il donne, mais on travaille beaucoup sur son rôle en 4-2-3-1 qui n’est pas tout à fait le même qu’en 4-3-3, et il est à l’écoute, il comprend. Il est capable de très bien faire », annonce l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui fait donc confiance à Memphis Depay pour mieux servir ses coéquipiers et ne pas vouloir toujours tout faire tout seul.