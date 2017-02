OL : Genesio s'est planté avec lui, et Grenier veut le prouver

Dans : OL, Serie A, Foot Europeen.

Absent des plans de Bruno Genesio à l’Olympique Lyonnais, Clément Grenier (26 ans) a sauté sur l’occasion lorsque la Roma l’a sollicité pour un prêt cet hiver.

Avec seulement quatre apparitions en Ligue 1 cette saison, pour 35 minutes de jeu, le milieu de terrain a faim de ballon… et soif de revanche. Ainsi, le joueur formé au club rhodanien espère retrouver son meilleur niveau et prouver que son ancien entraîneur s’est lourdement trompé.

« Je regrette que mon passage à l'OL se soit terminé comme cela, en jouant peu, mais ça restera une page importante de ma carrière, a confié Grenier lors de sa présentation dans la capitale italienne. Les blessures ont ralenti ma progression et il y avait beaucoup de concurrence au milieu de terrain à Lyon, mais je n'ai jamais vraiment compris pourquoi l'entraîneur ne m'avait pas donné ma chance après mon retour de blessure. »

« Montrer que Lyon a eu tort »

« J'ai continué à travailler dur à l'entraînement pour exploiter les opportunités qui viendraient, et la Roma s'est présentée. Je veux montrer que Lyon a eu tort de se séparer de moi et que la Roma a fait le bon choix », a annoncé la recrue de la Roma, qui n’est pas près de digérer le traitement subi à Lyon. S'il parvient à marquer, on imagine que Grenier aura une petite pensée pour Genesio pendant la célébration de son premier but en Italie...