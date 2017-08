OL : Genesio révèle le nom de son nouveau capitaine

Dans : OL, Ligue 1.

En raison du départ de Maxime Gonalons à la Roma, l’Olympique Lyonnais devait nommer son nouveau capitaine.

Un choix important pour Bruno Genesio qui a préféré prendre son temps pour se décider. En effet, l’entraîneur des Gones a testé plusieurs joueurs avec le brassard pendant la préparation afin de les juger dans ce rôle. On a notamment vu Jordan Ferri, Marcelo ou encore Anthony Lopes en tant que lieutenant ces dernières semaines. Et le gardien de l’OL n’a pas caché sa volonté d’être choisi. Mais finalement, Genesio a privilégié un autre cadre.

« Le capitaine lyonnais sera Nabil Fekir, a annoncé le coach rhodanien en conférence de presse. J'attends que Nabil s'investisse davantage dans le groupe. Il doit prendre le relais des joueurs cadres qui sont partis. C'est important que ce soir un joueur formé au club qui soit le capitaine. » De retour à un bon niveau depuis la saison dernière, et peut-être encore un peu plus pendant la préparation, l’attaquant de 24 ans aura l’occasion de s’affirmer comme patron dans le vestiaire et sur le terrain.