OL : Genesio règle le problème Tousart avec autorité

Dans : OL, Equipe de France.

Programmé du 20 mai au 17 juin, le Mondial U20 débutera avant la fin de la saison des clubs. Dans la mesure où les formations ne sont pas obligées de libérer leurs joueurs, les dilemmes seront nombreux dans les prochaines semaines.

C’est notamment le cas du côté de l’Olympique Lyonnais. Très peu utilisé la saison dernière, Lucas Tousart (19 ans) s’est fait une place dans le groupe, et même dans le onze de départ. Autant dire que son départ risque d’affaiblir le vice-champion de France, qui vise toujours une qualification en Ligue des Champions via le championnat ou un sacre en Europa League. Pour Bruno Genesio, il n’est donc pas question de laisser Tousart partir si l’OL a encore une chance d’atteindre son objectif.

« Tout dépend de ce qu’il va se passer en fin de saison. Le départ est prévu le 14 Mai. Nous, on a un match contre l'OGC Nice qui peut être décisif et il y a une finale européenne le 24 Mai. Si on est engagé sur l’une des deux compétitions, je pense que Lucas restera ici, a tranché l’entraîneur lyonnais. Si on n’a plus rien à jouer malheureusement contre Nice et qu’on ne joue pas la finale de l’Europa League, il ira. J’ai eu des contacts avec le sélectionneur qui ont été positifs. C’est plutôt bien d’agir comme ça. » L’ancien Valenciennois est donc fixé.