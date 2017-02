OL : Genesio prend une décision radicale sur ses choix tactiques

Dans : OL, Ligue 1.

Victorieux 1-4 à Alkmaar dans un 4-4-2 avec Darder en organisateur, Bruno Genesio a surpris tout son monde avec cette tactique. Le succès qui en a découlé, même s’il reconnaît que son équipe n’aurait pas du autant souffrir face à l’AZ, a visiblement donné confiance au coach lyonnais, qui a profité de la conférence de presse de ce vendredi pour pousser un bon coup de gueule. Les visés ? Tous ceux qui critiquent ses choix tactiques et estiment avoir la solution à tous les problèmes depuis leur place au stade ou leur canapé. En gros, le café du commerce si « cher » à Jean-Michel Aulas.

« Je sais, je n’ai pas de plan de jeu, pas de philosophie de jeu, on ne travaille pas à l’entrainement... C’est ce que tout le monde pense. Le matin je me lève et je me dis : tiens on va joueur en losange. Je suis fatigué de toutes ces questions. J’en ai assez d’être remis en question sur tout ce que je fais. Je ne me justifie plus. Je fais des choix, je les assume, et ça s’arrête là », a prévenu Bruno Genesio, dont le petit coup de sang marque forcément une lassitude par rapport aux critiques, mais aussi un énervement rare chez lui alors que l’objectif du podium semble de plus en plus difficile à atteindre.