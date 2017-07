OL : Genesio pousse Aulas à ne pas vendre ce défenseur

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Avec Marcelo, l’OL espère enfin tenir le patron de sa défense, capable de faire progresser les jeunes pousses que sont Mouctar Diakhaby et Emanuel Mammana. En difficulté lors de sa première saison sur les bords du Rhône, l’Argentin pourrait débuter le championnat dans la peau d’un titulaire. Apprécié des supporters de l’OL, le joueur ne paraît pourtant pas intransférable. Ces derniers jours, certaines rumeurs faisaient même état d’une éventuelle volonté de vendre l'ancien défenseur de River Plate du côté de Jean-Michel Aulas en cas d’offre supérieure à 10 millions d’euros. Une information qui avait provoqué la colère du patron de Lyon.

Ce dernier a par ailleurs réaffirmé sa volonté de conserver le joueur de 21 ans, respectant les choix de Bruno Génésio, qui compte sur lui. « Si Bruno Genesio dit qu’il veut garder un joueur, on le gardera. C’est cette info débile, pas crédible qui m’a énervé. La politique du club n’est pas faite sur les réseaux sociaux et encore moins par les médias foot spécialisés » a confié Jean-Michel Aulas devant les médias. Une vérité de rétablie donc, qui tombe à pic puisque Mammana est toujours assidûment courtisé par plusieurs belles écuries européennes. Au cours des dernières semaines, l’Inter et Valence ont notamment été cités.