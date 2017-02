OL : Genesio ne tape plus sur ses joueurs après l’OM

Dans : OL, Coupe, Coupe de France.

Après la défaite à domicile contre Lille (1-2) en championnat samedi, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Bruno Genesio n’avait pas épargné ses joueurs.

Et pour cause, le technicien a constaté un certain relâchement. Un défaut déjà aperçu à plusieurs reprises face aux équipes mal classées. On pouvait donc s’attendre à un nouveau discours musclé suite à l’élimination en 16es de finale de Coupe de France à Marseille (2-1, a.p.) mardi. Mais s’il n’a pas caché sa déception, Genesio estime que ses joueurs n’ont pas sombré.

« C'est une grosse déception, une de plus, il faut relever la tête, tirer des enseignements pour le match suivant. Ça a basculé sur un détail, chaque équipe a eu sa période, et en prolongation on a fait plutôt jeu égal. Le derby, c'est un autre match. Mais ça fait mal d'être éliminé de la Coupe de France », a reconnu l’entraîneur lyonnais, qui vivrait très mal un nouveau revers à Saint-Etienne dimanche soir.