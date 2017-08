OL : Genesio ne se sent pas capable de titiller le PSG

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Avec la venue de Neymar, arraché au FC Barcelone pour 222 millions d’euros, le Paris Saint-Germain fait d’une pierre deux coups.

Pour commencer, le club de la capitale se renforce considérablement et entre dans une nouvelle dimension. Et au passage, le vice-champion de France, devancé par l’AS Monaco la saison dernière, en profite pour assommer ses principaux concurrents en Ligue 1. Du côté de l’Olympique Lyonnais par exemple, l’entraîneur Bruno Genesio ne voit pas son équipe titiller les Parisiens sur la durée. Surtout si Paris attire d’autres recrues comme Kylian Mbappé ou Fabinho.

« Le PSG intouchable ? En tous les cas, il ont les moyens de l’être. Dans le foot, on ne sait jamais. On l’a vu l’an dernier, Paris a fini deuxième. Mais avec l’apport de Neymar et des autres noms qui circulent, ça va être dur de les embêter en championnat, a estimé le coach des Gones. Ça en fera aussi un prétendant important pour la Ligue des Champions, s’ils ont les joueurs dont les noms circulent. » Dans ce cas, l’AS Monaco perdrait deux joueurs majeurs, ce qui ferait les affaires de l’OL...