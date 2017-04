OL : Forfait contre Angers, Genesio ne sait pas quand Lacazette reprendra

Dans : OL, Ligue 1.

Présent ce mercredi en conférence de presse, à deux jours du déplacement de Lyon à Angers, Bruno Genesio a confirmé qu'Alexandre Lacazette était forfait pour cette rencontre. Concernant la date du retour de son attaquant vedette, blessé à Istanbul, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais est resté évasif, même s'il espère que cela sera le plus rapidement possible.

« Alex Lacazette est forfait pour vendredi. On n'a pas encore le délai pour son retour. On suite la situation au jour le jour, et on espère pouvoir le récupérer pour le match aller à Amsterdam. Mais on ne prendra pas de risque », a prévenu Bruno Genesio, qui ne souhaite pas en dire trop concernant Alexandre Lacazette dont on connaît l'importance à l'OL.