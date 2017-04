Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais vient de passer une sacrée période sur le plan des faits-divers entre le match à huis clos à Metz, la réception très houleuse de Besiktas, et les graves incidents de Bastia. Et du côté de Bruno Genesio on espère que désormais le calme est revenu et que les joueurs lyonnais vont pouvoir enfin pratiquer leur sport dans un climat nettement plus serein. Même si l'affaire de Bastia-OL est loin d'être réglée, notamment parce que des plaintes ont été déposées contre Jean-Michel Aulas et Anthony Lopes, l'entraîneur de l'OL rêve que tout cela s'arrête définitivement et que le ménage soit fait.

« La plainte contre Anthony Lopes du directeur des services généraux du Sporting ? La justice fera son travail. Je ne suis pas au courant de tous les éléments que possède la justice. Le foot, c’est ce qu’on a vécu à Istanbul contre le Besiktas et non pas ce qu’on a vécu lors du match aller contre eux ou ce que l’on a vécu à Bastia. Il faut éradiquer quelques abrutis qui nous empêchent de faire notre métier et qui empêchent les supporters de venir au stade », a fait remarquer le coach de l’Olympique Lyonnais à deux jours du déplacement au stade Raymond-Kopa où les choses se passent habituellement de manière idéale.