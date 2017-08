OL : Genesio n'a pas peur d'être remplacé par Juninho

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais n'a pas encore commencé sa saison que Bruno Genesio est d'ores et déjà sous pression. Il aura fallu que l'OL décide de vendre Emanuel Mammana en Russie pour que les critiques s'abattent, via les réseaux sociaux, sur l'entraîneur lyonnais avec une violence de plus en plus intense. Et, tandis que Jean-Michel Aulas attend désormais la réponse de Juninho concernant un poste de directeur sportif de l'OL, nombreux sont ceux qui pensent que le Brésilien pourrait bien remplacer plus ou moins rapidement Bruno Genesio sur le banc de l'Olympique Lyonnais.

Une version à laquelle l'actuel coach de l'OL ne croit pas du tout. « Ce n’est pas le fait que Juninho vienne qui va précipiter mon départ. Il est droit et va m’aider, prévient, dans L’Equipe, Bruno Genesio, qui se plaint tout de même de la manière dont il est traité. Ce qui me gêne parfois, c’est la différence de traitement entre un entraîneur reconnu et moi. S’il réussit, c’est grâce à lui et s’il échoue, c’est lié à des circonstances. Si je réussis, c’est lié aux joueurs talentueux que j’ai et si on perd, c’est de ma faute… Mais, derrière, il y a du travail. À moi de prouver que ces gens se trompent. La seule méthode, c’est de gagner. »