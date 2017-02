OL : Genesio l'avoue, il peut sauter en fin de saison

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Absent sur le banc de l'Olympique Lyonnais lors de la triste défaite de samedi dernier à Guingamp, Bruno Genesio sera cette fois à sa place jeudi en Europa League pour le match contre l'AZ Alkmaar. Face à la presse, le coach de l'OL ne pouvait pas échapper à une question sur son avenir personnel. Car compte tenu des résultats actuels du club de Jean-Michel Aulas, les choses pourraient devenir de plus en plus difficiles pour lui. La pression des supporters de l'Olympique Lyonnais s'intensifie au fil des résultats négatifs et même le président de l'OL a reconnu qu'une remise en cause générale pourrait avoir lieu l'été prochain.

Une situation qui n'étonne pas Bruno Genesio, lequel sait que cela fait partie des risques du métier d'entraîneur. « Quand un entraîneur n'a pas des résultats et qu'il n'est pas dans les objectifs, alors il risque gros. Que ce soit moi ou un autre entraîneur dans un autre club. Ce n'est pas nouveau et on vit avec. Je fais mon travail à 100% et je suis motivé à 100% pour bien le faire jusqu'à la fin de la saison. On fera ensuite les bilans au terme de celle-ci. Je ne suis pas obsédé par l'idée de me dire que je suis menacé ou par celle de savoir si je risque ma tête à la fin de la saison. Ce qui m'importe, c'est redresser la barre à court terme pour faire une fin de saison qui correspond aux objectifs du club », a reconnu Bruno Genesio, conscient que si l'Olympique Lyonnais ne finit pas à une place européenne, alors son destin sera scellé. Autrement dit, ce dernier tiers de saison risque d'être très chaud pour le technicien rhodanien.