OL : Genesio demande deux ou trois départs à Lyon !

Dans : OL, Mercato.

Forcément, comme à chaque marché des transferts, on parle plus des potentielles arrivées que des départs en ce qui concerne l’Olympique Lyonnais. Surtout que, cet hiver, aucun départ majeur ne devrait être enregistré. Il n’empêche, en conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio a fait un aveu assez cash sur ce qu’il aimerait voir. Pour l’entraineur lyonnais, l’idée de voir deux ou trois joueurs quitter le club et ainsi faire de la place dans l’effectif est souhaitable, et notamment au milieu de terrain.

« Les joueurs qui sont sous contrat avec nous sont tous susceptibles de rester. Mais je pense qu’il serait bien pour l’équilibre et l’épanouissement de l’équipe qu’il y ait des départs. Je préfère que les discussions restent entre moi et mes joueurs. Je ne veux pas m’épancher sur la situation des uns et des autres. Si on peut trouver des solutions qui arrangent tout le monde, ça serait bien. Après, on a beaucoup trop de monde au milieu de terrain. Il faudrait deux voire trois départs en tout pour avoir un effectif plus équilibré », a livré Bruno Genesio, qui évoque probablement les cas d’Oliver Kemen et de Clément Grenier, même si le troisième partant éventuel est plus difficile à trouver.