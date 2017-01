OL : Genesio balance un gros doute à l'ouverture du mercato...

Dans : OL, Mercato.

Dans le mercato parfois difficile à suivre de l’Olympique Lyonnais, l’été avait tout de même été sacrément mouvementé avec l’arrivée de Jean-Philippe Mateta après la date butoir, et l’épisode Adebayor. Pour mémoire, Bruno Genesio avait demandé un attaquant de poids pour seconder Alexandre Lacazette, et le Togolais était arrivé à Lyon pour finaliser son contrat, avant de se faire rejeter par l’entraineur rhodanien. Que se passera-t-il cet hiver ? Alors que Jean-Michel Aulas a donné son feu vert au recrutement d’un attaquant, Bruno Genesio s’est voulu excessivement prudent à ce sujet lors de la reprise de l’entrainement. Au point de laisser entendre que son effectif actuel était suffisamment fourni…

« Pour l’instant, on réfléchit à plusieurs solutions, mais il faut que ça satisfasse tout le monde et que ça amène une plus-value à l’équipe. Il ne s’agit pas d’empiler les joueurs pour dire qu’on a recruté, mais il s’agit de se renforcer. Si on a la possibilité de le faire, on va le faire. Si, pour X raisons, on n’en a pas la possibilité, on fera avec les joueurs qui sont ici. Et puis, il y a aussi des jeunes joueurs qui peuvent se révéler. C’est très compliqué, surtout au mois de janvier. Si on veut un très, très bon joueur, il faut le débaucher, et ça coûte cher. Ou alors, ce sont des joueurs qui ont peu joué ou qui ont joué la Ligue Europa, et c’est une contrainte. C’est pour ça qu’il vaut mieux réfléchir avant. Je suis optimiste quoi qu’il arrive par rapport au mercato, parce qu’on a des ressources au club avec des jeunes joueurs », a confié, dans des propos rapportés par Foot Mercato, un Bruno Genesio qui ne met clairement pas le couteau sous la gorge à son président pour recruter un buteur.