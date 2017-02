OL : Genesio avoue s'être planté en préférant Depay à Valbuena

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio a surpris tout le monde dimanche soir à Saint-Etienne en titularisant Memphis Depay à la place de Mathieu Valbuena, alors que ce dernier est dans une forme resplendissante. Et lorsque le coach de l'OL a rectifié le tir à 20 minutes de la fin, tout le monde a vu la différence, Valbuena étant nettement plus dangereux pour la défense de l'ASSE que l'ancien mancunien, encore à court de forme et qui manque d'automatismes. Les critiques sont donc tombées sur Bruno Genesio et ce mardi, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a admis que si c'était à refaire, il mettrait Mathieu Valbuena et pas Memphis Depay dans le onze de départ de l'OL face aux Verts.

Un mea culpa tardif mais qui a le mérite d'exister. « Je comprends certaines critiques sur mes choix. Si j’ai un regret, et je le reconnais, c’est de ne pas avoir titularisé Mathieu Valbuena, voilà. Mais pour le reste, je ferai la même chose, Les critiques, cela fait partie du job. Moi ce que je veux c’est travailler, préparer mon équipe, être combattif et tout cela me donne encore plus de motivation si besoin en était. Après, ce qui me fait rire, c’est qu’on peut tout dire et son contraire. J’ai lu que j’étais l’entraîneur qui avait le plus perdu, mais si on prend le ratio de points pris, je suis loin d’être celui qui en a pris le moins. Donc tout dépend comment on veut voir les choses, chacun fait ses choix. Moi ce qui m’importe c’est mon équipe, mes joueurs et le staff (…) Le soutien de mon président est important. Mais je le savais déjà avant le match », a confié Bruno Genesio, qui a démenti quelques cassures dans le vestiaire.