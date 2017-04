OL : Genesio a trois raisons de croire à une défaite contre Lorient

Dans : OL, Lorient, Ligue 1.

Après sa victoire à Metz (0-3) en match en retard mercredi, l’Olympique Lyonnais a l’occasion de se rapprocher du podium avec la réception de Lorient samedi (20h).

Un match largement à la portée des Gones, d’où le piège identifié par Bruno Genesio. En effet, l’entraîneur de l’OL sait à quel point ses hommes ont tendance à lâcher des points contre des adversaires mal classés. De plus, les Merlus, qui restent sur deux succès consécutifs, voudront poursuivre sur leur lancée face à une équipe lyonnaise probablement remaniée avec le quart de finale aller de Ligue Europa contre Besiktas jeudi (21h05).

« On appréhende toutes les rencontres. Paradoxalement, on a plus de mal face aux mal classés, a souligné Genesio. On peut avoir des regrets là-dessus. On respecte chaque adversaire. Lorient est sur une bonne dynamique et a réussi un joli renversement de situation à Nancy. Ça soude un groupe ce genre de performance. Ils ont su enchaîner en battant Caen derrière. Ils se donnent les moyens d'aller chercher le maintien et je pense qu'il viendront au Parc OL pour jouer. Ils ont repris espoir. »

Genesio va faire tourner

« De notre côté, on aimerait gagner ce match pour bien se mettre en route avant l'aller contre le Besiktas. L'équipe qui débutera demain ne sera pas la même qu'en Ligue Europa, a annoncé le technicien. Mais on doit avoir une bonne dynamique et on veut donc gagner cette rencontre. On a un effectif de qualité, on peut se permettre de faire tourner afin de concerner le maximum de joueurs. Beaucoup de joueurs méritent de jouer. » Gagner, donner du temps de jeu aux remplaçants et ménager les titulaires, ce serait le scénario idéal.