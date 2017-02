OL : Galtier soutient Genesio aux commandes de Lyon

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Bruno Genesio est apparu très agacé vendredi en conférence de presse, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais estimant que tout était bon pour contester ses choix tactiques, quels qu'ils soient. Et dans ce combat, face à des critiques de plus en plus vives, le technicien de l'OL a reçu le soutien de Christophe Galtier. Car pour l'entraîneur de l'ASSE, les gens ont un peu la mémoire courte lorsqu'il s'agit d'analyser les résultats obtenus par son confrère lyonnais.

Et le coach des Verts de remettre les pendules à l'heure. « Quand on enchaîne les matches tous les trois jours et qu’on est à la tête d’un club qui a des objectifs très élevés, on est plus attaqué. Mais je trouve que les gens oublient ce que Bruno a apporté l’an dernier quand il a remplacé Hubert Fournier. Et lui doit s’accommoder des remarques. On sait que dans ce métier on est aussi vite encensé que descendu », confie Christophe Galtier, conscient que ces attaques sont une partie presque « logique » du métier d’entraîneur. Et le coach de l'AS Saint-Etienne l'a constaté à ses dépens il n'y a pas si longtemps, les supporters sont parfois sans pitié.