OL : Gagner l'Europa League, Aulas y croit, Genesio un peu moins

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Jean-Michel Aulas l'avait confié après la défaite de l'Olympique Lyonnais à Guingamp, la seule route qui pourrait mener son club à la prochaine Ligue des champions était une victoire finale en Europa League, puisque le lauréat de cette compétition obtient désormais un ticket pour la C1. Sans vouloir être désagréable avec le patron de l'OL, cet objectif paraît un peu prétentieux compte tenu des prestations actuelles de Lyon. Avant de défier Alkmaar dans son antre, Bruno Genesio a lui aussi confié que Lyon visait une victoire finale dans l'Europa League, mais le coach rhodanien admet sans peine que ce n'est pas gagné, loin de là même.

« Gagner l'Europa League, c'est un objectif qu'on peut envisager mais il faut y aller étape par étape. La route est longue, il y a des équipes prestigieuses et d'autres qui sont le moins mais qu'il faut respecter car elles peuvent être dangereuses. Maintenant, on peut envisager un parcours intéressant et aller au bout. Mais procédons par étape. La première, elle est ici à Alkmaar. Et on doit gravir les marches les unes après les autres. On a un potentiel pour faire un très, très bon parcours en Ligue Europa et il faudra lutter jusqu'au bout. Même si en Coupe, il y a beaucoup de paramètres aléatoires », a prévenu l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui est tout de même conscient de la difficulté de cette tâche. Il faudra déjà se débarrasser du AZ Alkmaar avant de penser à la suite.