OL : Fred l'avoue, Lyon voulait le faire revenir au mercato 2016

Dans : OL, Mercato, Foot Mondial.

Fred a laissé une trace indélébile à l’Olympique Lyonnais, l’attaquant brésilien, désormais âgé de 33 ans, ayant contribué aux nombreux titres gagnés par le club rhodanien au début des années 2000. Attaquant de l’OL entre 2005 et 2009, avant de repartir à Fluminense, Fred continue à briller au Brésil, et l’an passé il a rejoint l’Atletico Mineiro, où il se montre souvent décisif. Mais, dans France-Football, l’attaquant brésilien avoue qu’au dernier mercato d’été, l’Olympique Lyonnais avait fait le forcing afin d’essayer de revenir. S’il admet avoir été touché de cet intérêt du club de Jean-Michel Aulas, il avoue également qu’il ne se sentait pas capable de trahir la confiance de l’Atletico Mineiro où il venait de s’engager.

« Si l’OL m’a approché à la fin du mercato 2016 ? Oui, c’est vrai, et j’ai été vraiment heureux de recevoir une telle proposition. Ce n’est pas commun pour un joueur de mon âge d’être sollicité par un grand club européen. Ça m’a fait d’autant plus plaisir que c’est un club où j’ai été heureux et où j’ai gardé de belles relations avec les supporters, les salariés, les dirigeants… L’intérêt de Lyon a été une forme de reconnaissance de mon travail. Oui, j’aurais pu retourner à Lyon et j’aurais aimé revenir. Mais je venais de signer à l’Atletico pour deux ans et demi avec l’envie de m’inscrire dans la durée. Ça n’aurait pas été juste de tourner le dos à cet engagement, surtout vis-à-vis de ceux qui avaient fait le forcing pour que je vienne », reconnaît Fred, qui suit toujours de près les performances de l’Olympique Lyonnais, mais ne reviendra probablement jamais.