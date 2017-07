OL : Feu d’artifice de compliments pour Marcelo

Dans : OL, Mercato.

En attendant la présentation officielle de Marcelo qui aura lieu ce lundi, l’Olympique Lyonnais a bouclé son recrutement défensif ce vendredi 14 juillet.

Et pour fêter cela, Florian Maurice a expliqué sur le site du club rhodanien pourquoi il avait tout fait pour que le défenseur central brésilien rejoigne l’OL. « Marcelo répond parfaitement aux critères que nous recherchions. C’est un défenseur expérimenté avec un grand leadership, rapide, et dynamique, capable de bien relancer et est également très intéressant dans le jeu aérien », a souligné le chef de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais, qui ne doute visiblement pas une seconde que Marcelo sera le nouveau patron de la défense cette saison.