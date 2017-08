OL : Ferri, Grenier, Krychowiak... Aulas fait le point sur le mercato

Dans : OL, Mercato, PSG, FC Nantes.

Alors que le mercato estival fermera ses portes le 31 août prochain, Jean-Michel Aulas a fait un point complet sur les derniers dossiers chauds de l'Olympique Lyonnais.

Malgré un bon début de saison, avec une quatrième place en Ligue 1 après trois journées, grâce notamment à sa belle victoire face à Strasbourg au Groupama Stadium début août (4-0), le club rhodanien a encore besoin de se renforcer. Pour compléter un recrutement déjà bien conséquent, puisque six nouveaux joueurs sont arrivés à Lyon cet été pour améliorer la défense et l'attaque, l'OL veut s'attacher les services d'un milieu de terrain défensif pour épauler le jeune Tousart. Une volonté confirmée par le président lyonnais.

« On cherche un ou deux derniers joueurs, plutôt situés dans le milieu, parce que Tousart joue pratiquement tous les matchs. On a Martins Pereira, mais on souhaite étoffer ce milieu avec un relayeur et éventuellement un suppléant complémentaire pour Tousart. Krychowiak ? Ça peut être une piste... », a lancé, dans Team Duga, Aulas, qui sait aussi qu'un départ surprise dans l'entrejeu, d'un joueur comme Ferri ou Grenier, peut changer la donne, même si les deux joueurs font partie du projet.

Jordan Ferri a refusé d'aller à Nantes

« Grenier ? Il a joué pratiquement tous les matchs de préparation, mais il a du mal à retrouver son niveau précédent. Il est toujours dans le projet du club. On pensait que la Roma lèverait l’option et ça a posé un certain nombre de questions. On souhaite qu’il réussisse ici ou qu’il trouve un club pour y parvenir. Ferri ? Il fait partie du projet, c’est le numéro deux derrière Darder. S’il part il faut que ce soit un transfert. Nantes avait proposé une transaction que nous avions acceptée, mais que Jordan a refusé », a avoué le président de l'OL, qui promet donc une fin de mercato agitée du côté de Lyon, avec un possible chassé-croisé entre les partants et les arrivants.