Dans : OL, Bordeaux, Ligue 1.

Si l'an passé c'est Memphis Depay avait marqué le but de l'année du milieu du terrain, son coéquipier Nabil Fekir lui a répondu ce samedi. Après 9 minutes de jeu, le capitaine de l'Olympique Lyonnais a ouvert le score contre Bordeaux en trompant Benoît Costil d'un superbe lob du centre du terrain, et qui plus est d'une frappe du pied droit ! On tient un premier candidat pour le but de la saison 2017-2018.