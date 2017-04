OL : Fékir dit ce qu’il pense de l’avis de Lacombe, et ça fait mal

Dans : OL, Ligue 1.

Tout le monde a visiblement son mot à dire dans la petite polémique autour du placement de Nabil Fékir, et cela commence à prendre des proportions étonnantes.

Alors que le joueur avait tenu à calmer le jeu en début de semaine, Bernard Lacombe en a rajouté une couche dernièrement, assurant que son attaquant n’était pas dans une forme physique suffisante pour postuler à une place sur l’aile, que ses exigences étaient tout de même injustifiées et que cela reflétait un problème de « mentalité ». Des propos qui ont poussé l’international français à réagir de manière tranchée.

« Je n’ai pas de message à adresser à l’entraîneur. Je parle sur le terrain. Je me sens bien, au niveau des sensations avec les collègues, même si on a eu du mal en première mi-temps, et sur un plan personnel, je me sens bien. Lacombe ? Il dit ce qu’il veut, je m’en fous un peu », a confié à Foot Mercato un Nabil Fékir qui sait que Bernard Lacombe ne fait plus l’unanimité à Lyon, et ne serait visiblement pas contre le voir prendre un peu moins la parole.