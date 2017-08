OL : Fekir avoue avoir perdu ses kilos en trop pour l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais l'ont constaté, Nabil Fekir est revenu de vacances avec un physique visiblement allégé de quelques kilos et cela se ressent évidemment sur le jeu du nouveau capitaine de l'OL. Samedi soir, après la victoire de Lyon contre Strasbourg, l'international tricolore a même arboré de sacrés abdominaux en retirant son maillot avant d'aller saluer les fans lyonnais. Invité d'OLTV, Nabil Fekir a reconnu qu'il s'était donné les moyens de préparer physiquement cette reprise, même s'il dément avoir été sensible aux nombreuses critiques qui lui étaient tombées dessus la saison passée sur un éventuel léger surpoids.

« J’ai fait les efforts pour être mieux physiquement. Maintenant il faut rester dans cette forme. J’avais un peu de poids en plus. Je sais ce qu’il en est et je n’écoute pas trop ce que les personnes disent. Maintenant, je me sens bien », a confié le capitaine de l'Olympique Lyonnais, conscient que c'est en continuant à aligner les bons matches qu'il retrouvera les sommets et pourra prétendre à une place chez les Bleus dans cette saison qui doit emmener la France vers le Mondial en Russie.