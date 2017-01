OL : Fekir a pris une décision forte et ça change tout

Dans : OL, Ligue 1.

Nabil Fekir a livré dimanche soir contre Montpellier un match à la hauteur de son talent, l'international tricolore de l'Olympique Lyonnais semblant avoir retrouvé toutes ses qualités physiques après des mois très compliqués suite à sa grave blessure avec les Bleus en 2015. Mais dans le football comme ailleurs, il n'y a pas de miracle et si Nabil Fekir est apparu sous son meilleur jour, c'est que de son côté il a décidé de prendre le taureau par les cornes.

Car le joueur lyonnais, parfois critiqué, y compris par des supporters, pour ne pas apparaître affûté à 100%, s'est offert les services d'un préparateur physique particulier. En effet, selon Le Progrès, en plus de son travail avec l'Olympique Lyonnais, Nabil Fekir a recruté Gil Coquard, ancien entraîneur et préparateur physique de l'équipe de rugby du Lyon Olympique Universitaire. Cela lui permet de disposer d'un programme entièrement fait sur mesure et dont les effets se font clairement ressentir, comme les joueurs de Montpellier l'ont constaté à leurs dépens. Et avec un Nabi Fekir à ce niveau l'OL peut rêver de faire de belles choses durant cette deuxième moitié de saison.