OL : Face aux mal classés de L1, Depay ne s’attendait pas à ça

Dans : OL, Ligue 1.

En quittant Manchester United pour l’Olympique Lyonnais l’hiver dernier, Memphis Depay a surpris pas mal d’observateurs.

En cause, la différence de compétitivité entre les deux équipes, mais surtout entre les deux championnats. Quelques mois plus tard, le Néerlandais, lui, n’a aucun doute sur le niveau de la Ligue 1. Bluffé, Depay n’admire pas simplement la qualité de jeu des cadors. Les équipes mal classées ont également droit aux compliments du Lyonnais.

« Je trouve que c'est un bon championnat, un peu sous-estimé, a commenté l’ancien joueur du PSV Eindhoven dans L’Equipe. Il y a du rythme, beaucoup de jeunes pépites et des joueurs costauds. Bien sûr, j'ai été impressionné par Monaco et par le PSG. A Paris, on sent qu'ils évoluent ensemble depuis un moment. Ils jouent bien et savent te laisser courir. Mais j'ai surtout été surpris par la mentalité en Ligue 1. »

« C’est dur de marquer en L1 »

« En général, les footballeurs ne veulent jamais perdre, mais ici, c'est particulièrement vrai. Il y a quelque chose en plus dans l'état d'esprit, a expliqué l’international néerlandais. C'est dur de marquer. Beaucoup d'équipes parmi les moins bien classées sont difficiles à jouer : elles sont fortes à la fois physiquement et tactiquement. Je suis ravi que le niveau soit aussi bon. Venir ici est un super défi pour moi. » Apparemment, Depay ne s’attendait pas à rencontrer ce type d’adversaires dans l’Hexagone.