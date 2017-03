OL : Exit le podium, Genesio fixe un nouvel objectif

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, après la défaite contre le PSG (2-1) : « On n'a pas su garder notre avantage avant la mi-temps. C'est dommage... On était venu ici avec beaucoup d'ambitions. On était là pour prendre des points et se rapprocher du podium. Maintenant, ça va être très dur. Il fallait faire un résultat pour espérer encore finir dans les trois premiers. C'est encore possible, mais ça va être difficile. Même si la troisième place semble difficile à atteindre, on a une quatrième place à défendre. Lacazette ? Il avait pris un coup jeudi à Rome, sur le dessus du pied. Il en a repris un exactement au même endroit ce soir. A priori, ce n'est rien de méchant. La trêve internationale va lui faire du bien. Memphis ? Il n'a pas été en réussite, mais il n'y a pas que lui. On avait des contres à mieux mener, on a eu du déchet technique ».