OL : Et si Mariano Diaz était le meilleur coup du mercato ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

Jean-Michel Aulas l'a confié lors de la présentation du jeune attaquant acheté au Real Madrid, Mariano Diaz sera le leader de l'attaque. Un costume qui peut semblant bien encombrant pour un joueur de 23 ans dont le CV est court en matière de temps de jeu, et qui aura surtout la lourde mission de passer après Alexandre Lacazette, ce qui n'est pas un cadeau compte tenu des performances de ce dernier. Mais quoi qu'il en soit, l'Olympique Lyonnais mise sur Mariano Diaz et les supporters de l'OL tentent de trouver des raisons de croire au pari qu'est le recrutement de cet attaquant pour 8ME.

Sur le site Olympique-et-Lyonnais.com, José Luis Guerrero, journaliste du quotidien sportif AS et observateur attentif du Real Madrid, confie ses impressions concernant le joueur acheté par Lyon. Et pour lui, l'OL a fait une excellente opération. « Zidane avait la BBC et Morata en plus, reprend notre confrère. Par conséquent, le rôle de Mariano dans ce Real Madrid était résiduel. Pourtant, à chaque fois qu’il a joué, il a laissé un bon sentiment. Il voulait vraiment réussir ici mais il ne pouvait pas. Cet été, il avait des offres de Séville, Valence, Málaga, Leganés et d’autres équipes (…) Footballistiquement, Mariano est un prodige physique. Avec de bonnes statistiques et s’il s’adapte bien à la Ligue 1, c’est un neuf qui peut envisager de participer au mondial en Russie avec l’Espagne. Il n’a pas encore fait ses débuts mais c’est un profil d’attaquant que ne possède pas la sélection. Un pur buteur. Un footballeur avec une désinvolture surprenante. Mariano est bien meilleur et plus développé que Mayoral par exemple, qui n’a pas eu beaucoup de temps de jeu à Wolfsbourg, reprend le journaliste. Il n’a pas non plus le profil d’autres attaquants qui n’ont pas fait carrière au Real Madrid et ont disparu comme Raúl de Tomas qui joue maintenant à Valladolid ou Juan Narváez qui est aujourd’hui dans l’équipe B du Betis Séville, et beaucoup d’autres qui se sont retrouvés dans des équipes mineures. Mariano est un joueur extraordinaire. Je crois sincèrement que Lyon a fait une bonne affaire », explique le journaliste espagnol, visiblement emballé par Mariano Diaz. Reste à savoir si l’attaquant lyonnais répondra à cette attente et aux espoirs placés en lui par l'OL.