OL : Et l'on reparle d'un retour de Ben Arfa à Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, PSG.

L'avenir d'Hatem Ben Arfa est toujours aussi flou alors que le mercato d'été fermera ses portes dans 15 jours. Car si du côté du Paris Saint-Germain on est clairement déterminé à pousser l'attaquant français vers la sortie, du côté d'Hatem Ben Arfa, on ne bougera pas tant que le PSG n'aura pas accepté le principe d'un coûteux dédommagement pour la dernière année de contrat qu'il reste au joueur. C'est dans ce contexte que des offres arrivent et sont refusées par l'international tricolore, la dernière en date étant celle transmise par Fenerbahçe.

Mais ce mercredi, alors qu'une réunion semble prévue de manière imminente entre Antero Henrique et Hatem Ben Arfa, L'Equipe affirme que ce dernier pourrait peut-être rebondir en France. Après avoir refusé une offre colossale venue de Chine, laquelle prévoyait que son salaire serait doublé par deux, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais pourrait retourner...à l'Olympique Lyonnais. Jean-Pierre Rivère ayant fait une croix sur Ben Arfa, Lucien Favre n'étant pas emballé par le joueur, l'OL pourrait en effet revenir au premier plan. « On prête à Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, la discrète ambition de faire revenir Ben Arfa. L’été dernier, l’intérêt lyonnais avait été affiché. Mais les séquelles de la douloureuse rupture de 2008 avaient pesé », explique le quotidien sportif. Même si Lyon ne cherche pas réellement un profil à la Ben Arfa en cette fin de mercato, ce recrutement aurait évidemment de la gueule.