OL : Entre Pepe et Koulibaly, l'OL a recruté un cador !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais pourraient bien être très agréablement surpris par Marcelo, le nouveau défenseur du club rhodanien. Car au lendemain de l'officialisation du transfert du joueur brésilien, les portraits qui sont faits de l'ancien défenseur du Besiktas semble unanimes. Jean-Michel Aulas n'a pas dépensé des millions d'euros pour rien. Et Junior Moraes, attaquant du Dynamo Kiev et formé en même temps que Marcelo au Santos FC n'a que du bien à dire de celui qui est finalement devenu son ami, malgré des débuts délicats sur le plan relationnel.

« Au départ, je ne pouvais pas le blairer. On s'embrouillait tout le temps lors des oppositions avec les jeunes. Il jouait dur et moi j'aimais bien garder le ballon. Mais on a appris à se respecter et à s'aimer. Marcelo est un guerrier. Il a toujours dû se battre pour éviter les obstacles. C'est aussi un vrai patron, un leader de vestiaire. Le genre de gars qui réunit les joueurs pour éviter une crise et unir un groupe. Sa détermination va lui permettre de s'imposer rapidement. Il me fait penser un peu à Pepe sauf qu'il n'est pas aussi méchant. Il serait un peu comme Kalidou Koulibaly de Naples, que j'ai affronté en C 1 », explique, dans L’Equipe, l’attaquant brésilien. Si l’Olympique Lyonnais a recruté un défenseur de cette trempe, alors nul doute que bien des soucis connus ces dernières saisons devraient être réglés.