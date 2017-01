OL : En 2017, Tousart ne veut plus revivre ça

Dans : OL, Ligue 1.

Grâce aux absences de Maxime Gonalons, Lucas Tousart (19 ans) a enfin obtenu du temps de jeu cette saison à l’Olympique Lyonnais.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune milieu de terrain en a profité pour se montrer. A la fois puissant et habile balle au pied, l’ancien Valenciennois a prouvé qu’il pouvait jouer un rôle dans la saison de l’OL, et pas seulement en tant que sentinelle. En effet, Tousart a également brillé au poste de relayeur en fonction du schéma choisi par Bruno Genesio. Le Lyonnais a donc toutes les raisons d’espérer une année 2017 plus riche que la précédente durant laquelle il est longtemps resté éloigné de l’équipe première.

« Je me suis adapté aux deux systèmes de jeu. J’ai bien aimé jouer dans les deux dispositions et ça s’est plutôt bien passé. Je suis très content de ce que j’ai fait en début de saison. La saison passée, ça a été un peu long, a reconnu l’international Espoirs français. J’avais envie de m’installer dans l’équipe. J’ai pris mes marques et je m’affirme de plus en plus. C’est bien. J’ai envie de faire une année pleine en 2017 avec plus de temps de jeu. M’imposer à Lyon serait la plus grande satisfaction. » Au vu de sa première partie de saison, Tousart devrait encore grappiller quelques titularisations.