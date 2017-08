OL : Donnez du temps à Lyon ! Cet ancien lance un appel

Dans : OL, Ligue 1.

Ancien joueur de l'Olympique Lyonnais et du RC Strasbourg, qui s'affronteront samedi soir au Groupama Stadium, Christian Bassila a désormais une fonction officielle à l'OL. En effet, il est récemment passé du statut de consultant de la chaîne télé du club rhodanien à celui de directeur de la préformations de l'Olympique Lyonnais. Il a donc vécu de l'intérieur les nombreux changements intervenus au sein de l'effectif de l'OL.

Et avant la reprise du championnat, il a tenu à faire passer un message. « J'ai suivi la préparation. Nous sommes dans un changement. Je suis heureux car j'ai vraiment l'impression de m'inscrire dedans. Il y a de l'ambition. Le recrutement parle de lui-même et affiche les intentions du club pour cette année. Alors il va falloir du temps. Tout ne va pas se mettre en place du jour au lendemain. Ce sont de nouveaux joueurs qui arrivent dans un nouvel environnement. Il va falloir qu'ils s'adaptent très rapidement mais il ne faut pas attendre trop et tout de suite de cette équipe. Il faut savoir être patient même si nous voyons qu'il y a déjà des choses très intéressantes qui se mettent en place », a précisé sur le site de l'OL, Christian Bassila, histoire que la pression ne soit pas trop énorme sur les épaules de Bruno Genesio et son équipe.