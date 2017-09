OL : Domenech dévoile les dessous de la méthode Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais affronte le Paris Saint-Germain au Parc des Princes (21 heures). Une rencontre importante pour l’équipe rhodanienne, consciente de devoir réagir après le match nul très décevant face à l’Apollon Limassol en Ligue des Champions (1-1). Dans les colonnes de L’Equipe, Raymond Domenech décrypte la méthode de Jean-Michel Aulas pour se défaire de ce genre de situations inconfortables.

« Le premier niveau est un soutien sans failles au technicien en se projetant sur le futur immédiat. Quand il souligne les erreurs d'un arbitre, c'est avant tout pour préparer les prochains matches, ce que faisait Guy Roux sans que quiconque n’y trouve rien à redire. Quand il s'interroge sur l'investissement des joueurs, c'est pour apporter à l'entraîneur de l'eau à son moulin et le décharger de cet aspect managérial, ce que font de nombreux présidents. Le deuxième est en interne : une demande, non intrusive, d'explications. Il ne dit jamais : « Vous devriez faire cela » ; non, il vous laisse avec votre interrogation, à vous de choisir. C’est l’alerte orange » a confié l’ancien sélectionneur des Bleus, qui connaît bien le président de l’OL.

« Alerte rouge » pour Génésio ?

Enfin, il est revenu sur la pression mise à Bruno Génésio après le match nul à Chypre. « Le troisième est l'interrogation détournée dans les médias. Quand il dit : « Bruno (Genesio) devra chercher les raisons », c'est qu'il induit qu'il ne les a pas trouvées et le fait savoir, même si, dans son cas, la phrase est teintée d'attaques contre les joueurs, il déplace légèrement le curseur sur le coach... « Alerte rouge ». Quand il s'en prend aux dirigeants ou instances, le codage est similaire. Il lance des leurres pour gérer d'autres problèmes. Basique, mais efficace ». Une méthode rodée et visiblement efficace puisque utilisée depuis des années maintenant Jean-Michel Aulas, qui ne laisse personne indifférent...