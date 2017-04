OL : Domenech allume ce Lyon « qui n’a plus rien d’une équipe »

Dans : OL, Ligue 1.

Raymond Domenech était devant sa télévision ce dimanche après-midi et l'ancien entraîneur et joueur de l'Olympique Lyonnais n'a pas aimé ce qu'il a vu. Commentant via Twitter la performance de l'OM, Domenech a été sans pitié. « Erreur il fallait encore défendre. Les lyonnais à l'image de leur période catastrophique, ils n'ont plus rien d'une équipe », a lancé l'ancien sélectionneur national avant même la fin du match, sentant bien que l'OL avait perdu le fil d'une rencontre que les Lyonnais avaient dominée.