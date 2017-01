OL : Djordjevic à Lyon, l'Italie y croit énormément

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Alors que le mercato d'hiver est désormais lancé en France, et le sera dans moins de 24 heures de l'autre côté des Alpes, la presse italienne donne du volume aux rumeurs qui envoient Filip Djordjevic à l'Olympique Lyonnais. Si Bruno Genesio est très prudent concernant les éventuels renforts de l'OL durant cette période des transferts, l'idée de voir l'ancien attaquant nantais rejoindre le club de Jean-Michel Aulas est devenue très plausible. En effet, ce lundi, le quotidien italien Il Tempo affirme que Lyon fait le forcing et a changé la donne dans ce dossier. Car la Lazio négociait ces derniers temps avec le Genoa et Crotone, mais depuis la venue de l'OL, les choses ont évolué.

Et le quotidien généraliste basé à Rome affirme que c'est désormais l'Olympique Lyonnais qui a la main par rapport à ses deux concurrents de Serie A. Reste à régler le problème financier, même si à priori Claudio Lotito est redevenu plus réaliste concernant son joueur. Alors que le président de la Lazio avait d'abord réclamé 15ME pour Filip Djordjevic, Il Tempo affirme que désormais c'est 6 à 7ME qui seraient demandés pour s'offrir l'attaquant serbe. Reste à savoir si Jean-Michel Aulas ira jusque-là lors de ce mercato d'hiver.