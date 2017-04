OL : Même destination pour Lacazette et Ghezzal au mercato ?

Dans : OL, Premier League, Mercato, Foot Europeen.

Annoncés sur le départ lors du prochain mercato estival à l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette et Rachid Ghezzal disposent de belles pistes en Premier League, dont les deux clubs de Liverpool.

En fin de saison, les clubs anglais seront plus riches que jamais. Avec de nouveaux revenus records liés aux droits TV, qui vont permettre aux différentes formations d'empocher plusieurs dizaines de millions d'euros supplémentaires par rapport aux saisons précédentes, la Premier League sera plus offensive que jamais. Et sa proie favorite sera la Ligue 1. Si les joueurs de l'AS Monaco sont particulièrement prisés, les clubs britanniques gardent aussi un œil sur l'OL.

En effet, selon RMC, Alexandre Lacazette et Rachid Ghezzal sont notamment suivis outre-Manche. En fin de contrat en juin, et alors que sa prolongation à Lyon est au point mort malgré la volonté du président Aulas, l’ailier algérien pourrait se diriger vers Everton, qui a fait du Gone une priorité estivale. Concernant l'attaquant phare de l'OL, Liverpool vient s'ajouter à une liste déjà longue comme le bras. Si l’Atlético de Madrid voire Dortmund semblent en avance sur ce dossier Lacazette, les Reds rêvent de recruter le meilleur buteur français de Ligue 1 lors de l'été prochain. Et cela pourrait faire du bien aux caisses de l'OL...