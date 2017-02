OL : Dijon chouine, Aulas répond sans pitié

Dans : OL, Ligue 1, Dijon.

Après la défaite de Dijon contre l'Olympique Lyonnais dimanche (4-2), Florent Balmont n'a pas hésité à mettre les pieds dans le plat en critiquant ouvertement l'arbitrage. Estimant s'être fait « entuber » face à la puissance rhodanienne, l'ancien milieu de Lyon a notamment pointé du doigt le penalty accordé pour une faute de Tavares sur Diakhaby et transformé ensuite par Lacazette sur le troisième but de l'OL. Ces critiques des Dijonnais, Jean-Michel Aulas préfère les balayer d'un revers de main...

« La colère des Dijonnais, ça me fait penser à Guy Roux et Auxerre d’il y a quelques années. Parce qu’on est petit et qu’on a un faible budget, on pense que les gros en tirent partie. Je trouve complètement déplacées les remarques de Dijon. S’il y a un peu moins de chances du côté de Dijon, ils repartent avec un 8 ou 9 à 2. Alors venir critiquer l’arbitre sous prétexte qu’il y aurait éventuellement interprétation sur le penalty… Un, c’est faire preuve de mauvaise foi. J’ai vu les images, il y a bien penalty. Deux, c’est aussi mettre tout ceci sur un terrain politique. On veut croire que si je vais à la Fédération, c’est pour être encore plus proche des arbitres. Je n’ai jamais été proche des arbitres. Je pense que les arbitres sont suffisamment indépendants et grands pour avoir à gérer ce qu’il faut faire. En tout cas, ils ne vont pas être dupes du lobby qui est engagé actuellement, d’un certain nombre de petits clubs pour essayer de prendre le pouvoir, là où il n’y en pas », a lancé devant les micros le président lyonnais, qui estime donc que Dijon n'a pas à se plaindre de l'arbitrage, puisque le pénalty n'est pas discutable à ses yeux.