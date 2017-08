OL : Diaz et Traoré ont brillé à Lyon, Pierre Ménès a apprécié

Dans : OL, Ligue 1.

Très large vainqueur de Strasbourg samedi soir au Parc OL (4-0), les hommes de Bruno Génésio se sont montrés particulièrement inspirés face à ceux de Thierry Laurey. Titularisés pour la première fois avec Lyon en match officiel, Bertrand Traoré mais surtout Mariano Diaz, auteur d’un doublé, ont brillé. Des prestations qui ne sont pas passées inaperçues auprès de Pierre Ménès, journaliste pour Canal +, qui a livré ses impressions sur les recrues offensives de l’OL sur son blog.

« Le premier leader de cette Ligue 1 2017-2018, c’est l’OL, qui a explosé une équipe de Strasbourg inquiétante. Alors je me doute bien que les Alsaciens ne comptaient pas forcément sur ce match à Lyon pour prendre beaucoup de points. Mais ils ont été très faibles défensivement, à l’image de leur jeune gardien Kamara qui n’est quand même pas éblouissant sur deux des quatre buts rhodaniens. À Lyon, on a surtout remarqué les bons débuts des recrues offensives. Traoré a été intenable côté droit et Diaz a signé un doublé » a confié le chroniqueur du Canal Football Club. De belles promesses à confirmer dès vendredi soir, où Lyon sera opposé à une équipe bien plus rodée aux joutes de la Ligue 1 : le Stade Rennais, au Roazhon Park.