OL : Diakhaby se tient prêt à ne pas jouer

Dans : OL, Ligue 1.

Dans une défense centrale qui se cherche totalement à Lyon, Mouctar Diakhaby fait presque déjà partie des valeurs sûres.

A 20 ans, le jeune lyonnais a déjà une très bonne estime de soi, lui qui assurait en novembre dernier, après ses premiers matchs dans l’élite, que le niveau de la Ligue 1 n’avait vraiment rien de transcendant de son point de vue. Ce n’est donc pas la Coupe d’Europe qui va impressionner Diakhaby, qui en a profité pour marquer le dernier but du festival offensif face à l’AZ Alkmaar. De quoi conforter le Franco-Guinéen, qui savoure le fait d’être désormais partie prenante de la rotation de Bruno Genesio.

« Pour l’instant, je joue souvent, j’enchaîne les matches. On enchaîne. Je joue tant mieux. Si je ne joue pas, je ferais le nécessaire pour revenir et être titulaire. Les choses vont vite pour moi, un peu. Comme vous l’avez dit, je ne suis pas totalement surpris non plus, car je me suis donné les moyens d’être ici. Non par rapport à mon statut, ça n’a pas changé. Les coaches et les joueurs ne changent pas avec moi. Ils sont comme au début », a souligné pour Foot Mercato Mouctar Diakhaby, qui n’estime pas avoir changé de statut cette saison, même si pas grand monde n’aurait misé sur ses nombreuses titularisations cet été, lorsque l’OL a recruté Emanuel Mammana et Nicolas Nkoulou notamment.