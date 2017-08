OL : Diable et boule de feu, Traoré et Mariano sont baptisés !

Dans : OL, Ligue 1.

Bien évidemment, tout le monde l'a répété du côté de l'Olympique Lyonnais, il ne faut pas s'emballer après le carton infligé samedi soir à Strasbourg. Mais il n'empêche, l'attaque rhodanienne a déjà montré de belles choses, alors que les joueurs ont encore besoin de peaufiner les automatismes. Le duo composé de Bertrand Traoré et Mariano Diaz a fait des étincelles face à une défense alsacienne à la peine.

En bon connaisseur du football, l'entraîneur strasbourgeois avouait que l'Olympique Lyonnais s'était offert deux sacrés attaquants lors de ce mercato avec l'ancien de l'Ajax et celui du Real Madrid. « Les Lyonnais trouvé un diable sur le côté avec Traoré et devant ils ont une boule de feu avec Mariano », a confié Thierry Laurey. Pour Sergi Darder, évoluer avec deux joueurs de ce calibre est un pur plaisir que l'Espagne tenu à faire partager. « Je connaissais un peu Mariano, quand j’étais à l’Espanyol de Barcelone, à 13 ans, il y était aussi, après il est parti. Quand on est dans les 25 joueurs du Real Madrid, ça veut dire quelque chose. Avec ces deux buts, je suis content pour lui. Et Bertrand Traoré, la première touche qu’il a, le contrôle, c’est incroyable, pour moi, c’est parfait », explique Sergi Darder. On ne sait pas comment se déroulera la saison de l'Olympique Lyonnais, mais les promesses sont là.