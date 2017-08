OL : Deux premières pistes pour le milieu au mercato

Dans : OL, Mercato.

C’était presque inévitable vu la manière dont l’effectif est façonné, mais l’Olympique Lyonnais recherche quasiment officiellement un milieu de terrain pour cette saison, sans qu’il y ait urgence en la demeure.

Selon Le Dauphiné, la cellule de recrutement planche déjà sur ce dernier effort et a étudié deux premières solutions. Il s’agit de deux éléments qui évoluent au Zénith Saint-Pétersbourg, avec qui le club rhodanien a fait affaire dernièrement en raison du transfert d’Emanuel Mammana. Le quotidien régional explique que, les discussions s’étant déroulées de manière cordiales et rapides pour la vente du défenseur argentin, l’OL est tenté d'en profiter en étudiant la possibilité de faire venir Hernani ou Javi Garcia.

Le Brésilien de 23 ans sera très difficile à aller chercher, d’autant plus qu’Aulas a récemment confié que son club n’était pas chaud sur ce dossier. L’autre solution mène à l’Espagnol, qui pourrait être tenté de quitter le club russe et avait été tout proche de rejoindre Bordeaux le mois dernier. Son expérience et sa polyvalence intéressent Lyon et l’idée d’un prêt payant pour un million d’euros pourrait convaincre les dirigeants du club de la cité des Tsars. Le dénouement est toutefois encore loin, notamment car l’OL se donne du temps et que la cellule de recrutement pourrait bien trouver d’autres pistes qui collent plus au profil recherché par Bruno Genesio, désireux de donner une dimension plus physique à son milieu de terrain.