OL : Désolé pour ses haters, Genesio se voit bien durer à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Ce vendredi, à quelques minutes d’intervalle, Zinedine Zidane et Bruno Genesio ont tenu, chacun de leur côté, une conférence de presse d’avant-match.

Interrogé sur les changements au sein de son effectif, le champion du monde 1998 a refusé de se projeter sur la saison prochaine, rappelant qu’il pourrait très bien prendre la porte si jamais le Real Madrid s’écroulait en Liga, ou ne parvenait pas à se défaire du Bayern Munich en Ligue des Champions. De son côté, Bruno Genesio n'a pas ce problème puisque le technicien lyonnais a expliqué le contraire, à savoir que s’il n’était pas assuré de conserver son poste, il travaillait déjà sur la saison prochaine. Une attitude logique quand on voit le soutien indéfectible que lui apporte Jean-Michel Aulas à chacune de ses interventions.

« Je me projette déjà sur la saison prochaine. Le métier d'entraîneur est confronté aux critiques et aux changements. Mais je suis conforté par les propos du président. Maintenant, on verra ce qui adviendra dans le futur. Ceux qui disent que c'est une catastrophe, je ne les écoute pas. Le plus important pour moi, c'est de savoir que le président a confiance en moi et que les joueurs donnent tous à l'entraînement et les jours de match », a expliqué le coach lyonnais, qui est en tout cas totalement en accord avec le discours de son patron au sujet de son avenir.