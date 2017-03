OL : Deschamps pousse Tolisso vers la Juventus Turin

Dans : OL, Mercato.

Annoncé avec insistance du côté de la Juventus Turin, Corentin Tolisso (22 ans) n’a rien fait pour éteindre cette rumeur dans sa dernière sortie médiatique.

Alors que la presse italienne évoque un accord entre l’Olympique Lyonnais, la Juventus Turin et le milieu de terrain, le principal intéressé n’a rien démenti. « Je ne veux pas en parler. La réalité, c’est qu’il me reste trois ans de contrat, jusqu’en 2020 », a simplement répondu Tolisso au Progrès cette semaine. Du coup, le bruit de couloir gagne en crédibilité pendant que le Gone savoure sa première convocation en équipe de France A.

Justement, son avenir a été évoqué au cours de la conférence de presse de Didier Deschamps. Et bien évidemment, en tant qu’ancien joueur et entraîneur de la Juve, le sélectionneur des Bleus ne peut pas déconseiller le club turinois à Tolisso. « C'est un milieu de terrain complet, il est décisif, il marque et il fait marquer, a encensé le technicien. J'aurais du mal à dire que la Juventus n'est pas une bonne destination ! » Au moins, le natif de Tarare n’aura pas besoin de consulter Deschamps pour se décider cet été.