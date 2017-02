OL : Des investisseurs américains sont à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Il y a avait une ambiance délétère mercredi soir au Parc OL, et cela ne tombait pas réellement au bon moment pour Jean-Michel Aulas. En effet, dans L'Equipe, le président de l'Olympique Lyonnais explique que des investisseurs américains, susceptibles de contribuer au refinancement du stade lyonnais, étaient actuellement dans la capitale des Gaules et qu'après une longue journée à travailler sur des dossiers et des chiffres, ils avaient assisté à la large victoire de l'OL contre Nancy. Mais bien évidemment, ils ont également constaté que le stade sonnait le creux et que les spectateurs présents étaient plutôt remontés contre les joueurs lyonnais.

Malgré cela, Jean-Michel Aulas a tenté de positiver. « Les investisseurs américains avaient passé la journée avec nous sur les chiffres, les aspects de refinancement et pour leur expliquer, cela a été un peu compliqué. Je leur ai dit que mon associé était dans le cinéma et que parfois, on faisait du deuxième degré, du troisième degré, du quatrième degré. Mais je l’ai mal vécu. On s’attendait à quelques surprises, mais je pense qu’à la fin… Vous savez, les films américains, eux, à la fin, ils se terminent toujours bien ! », a confié Jean-Michel Aulas, qui aurait espéré un tout autre scénario.