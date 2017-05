OL : Des grands d'Europe veulent déjà acheter cette énorme pépite !

Dans : OL, Mercato.

En dépit de l’élimination de la France par l’Espagne en quarts de finale de l’Euro U17, c’est bien un joueur tricolore qui est pour le moment la sensation de cette épreuve.

Amine Gouiri a égalé le record de buts marqués sur un tournoi de sa catégorie avec son huitième but inscrit, le seul marqué par les Bleuets face à l’Espagne. A 17 ans, le Lyonnais termine donc son aventure avec une moyenne de deux réalisations par match, de quoi, malgré son jeune âgé, braquer les projecteurs sur lui. Pur attaquant de pointe, Gouiri va certainement devoir être choyé par son club formateur. Car il est pour le moment un simple stagiaire avec un contrat longue durée jusqu’en 2020, et l’éventuel passage en professionnel à l’issue de celui-ci.

De quoi laisser officiellement l’OL tranquille, même si le danger rôde. En effet, selon Goal, l’attaquant qui avait fait le début de la préparation de la saison avec le groupe pro est dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, et « certains seraient déjà entrés en contact avec l’OL » à ce sujet. Nul doute que les dirigeants lyonnais, qui savent que le recrutement d’un numéro 9 a de grandes chances d’être leur priorité de l’été, suivront attentivement ce dossier et ne voudront rien lâcher. De Karim Benzema à Alexandre Lacazette, Lyon a toujours su trouver dans son centre de formation l’avant-centre dont il avait besoin, et Amine Gouiri, bien qu’encore très jeune, pourrait être le prochain sur la liste.