OL : Des fans de Strasbourg agressés, Lyon mène l’enquête

Ce samedi, pour la reprise du championnat, tout s’est très bien passé pour Lyon sur le terrain avec une victoire 4-0 et une première place du classement en récompense. En revanche, en dehors, des supporters de Strasbourg venus soutenir leur équipe par leurs propres moyens, ou habitant Lyon et sa région, se sont plaints de menaces, insultes et surtout d’agressions. Un récit publié par l’un d’eux sur Internet a notamment été relayé, dénonçant le fait que, avant et après le match, des agressions ont eu lieu sur le parking, et que l’infirmerie du Parc OL a constaté de nombreuses blessures chez les supporters du club alsacien.

Interpellé par 20 Minutes, l’Olympique Lyonnais a confirmé avoir eu vent de ces agissements, et s’est penché sur le problème, comme l’a confirmé Annie Saladin. « Des supporters strasbourgeois se sont sans doute retrouvés noyés dans le volume des supporters lyonnais, ce qui augmente le risque d’incidents. Mais nous ne savons pas encore ce qui s’est passé, nous sommes en train d’enquêter », a fait savoir la directrice de l’organisation et de la sécurité à l’OL. Des incidents isolés mais qui font néanmoins une mauvaise publicité à la sécurité autour du Parc OL. De son côté, Didier Roustan, outré par le récit des supporters strasbourgeois agressés, a demandé à Jean-Michel Aulas et à l’OL de prendre des sanctions, laissant entendre que les supporters qui agissent ainsi sont bien connus du club.