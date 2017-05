Dans : OL, Ligue 1.

Même si cela remonte à quelques années, personne n'a oublié la célèbre banderole « Puel démission » affichée par les supporters de l'Olympique Lyonnais lors de chaque déplacement. Et bien il semble que depuis ce lundi, une telle opération soit relancée dans les rues de la capitale des Gaules et cette fois visant Bruno Génésio. Malgré, et probablement même à cause, des propos de plus en plus agacés de Jean-Michel Aulas, des banderoles « Genesio Stop »,« Genesio Out » et « Puel, Fournier, Genesio, on continue ? » ont été vues et photographiées dans différents endroits de Lyon et ces images ont été relayés par un mystérieux et nouveaux compte Twitter intitulé @GENESIOS_OUT. On ne sait pas si ce mouvement va prendre de l'ampleur, mais le président de l'Olympique Lyonnais devra visiblement continuer à gérer cette vindicte populaire contre son actuel entraîneur.