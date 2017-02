OL : Memphis Depay trop gros ? Lyon rigole...

Dans : OL, Ligue 1.

Recruté pour 16ME plus 9ME de bonus par l'Olympique Lyonnais lors du mercato d'hiver, Memphis Depay espère connaître la joie d'une victoire dans le derby ce dimanche soir à Saint-Etienne. Mais à peine débarqué dans la capitale des Gaules, l'attaquant néerlandais a fait l'objet d'une critique assez vive sur les réseaux sociaux, à savoir qu'il serait arrivé hors de forme et trop gros à Lyon. Il est vrai que Memphis Depay cirait le banc depuis plusieurs semaines à Manchester United, et que cela pouvait laisser craindre un certain relâchement.

Mais ceux qui ont relayé cette rumeur doivent remballer tout cela. En effet, dans L'Equipe, on apprend que Memphis Depay avait fait appel depuis plusieurs mois à une société spécialisée dans l'entretien physique des sportifs de haut niveau. Et Gérald Baticle le confirme dans le quotidien sportif, la balance n'a pas souffert lors des tests physiques imposés à Depay avant sa signature. « Quand il a passé ses tests, on ne l’a pas trouvé en surpoids », précise le coach adjoint de l'Olympique Lyonnais. Le quotidien sportif raconte également une anecdote sur ce thème. L'agent de Corentin Tolisso était lui aussi persuadé que Memphis Depay était trop gros lorsqu'il l'avait vu entrer contre l'OM. Après la rencontre Tolisso avait rapidement calmé son représentant : « Tu ne te rends pas compte. Ce n’est que du muscle. » Tout est dit.