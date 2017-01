OL : Depay pour réchauffer le Parc Olympique Lyonnais face à l'OM ?

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Il y a un an de cela, pour la première grosse affiche du Parc Olympique Lyonnais, la rencontre entre Lyon et Marseille avait attiré 56.000 spectateurs.

Ce dimanche, ils ne seront pas autant, a d’ores et déjà fait savoir le club rhodanien. « Plus de 45 000 billets ont déjà été vendus, et l’on devrait être proche de la barre des 50 000 spectateurs, ce qui est une bonne affluence au vu des conditions hivernales actuelles », a fait savoir au Progrès Xavier Pierrot, le stadium manager de l’OL.

Il est vrai que dimanche soir sous les coups de 21h00, il ne devrait pas faire très chaud à Décines. Néanmoins, du côté de l’OL, on mise aussi sur une la très bonne nouvelle de vendredi pour booster un peu les ventes. En effet, la venue de Memphis Depay désormais officielle, sa présence au bord du terrain ou sur la feuille de match, pourrait ramener un peu de monde en plus au Parc Olympique Lyonnais, tant le Néerlandais suscite l’engouement et la curiosité dans le Rhône.