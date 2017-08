OL : Décision imminente pour Pape Cheikh ? Vigo se prépare

Dans : OL, Liga, Mercato.

Convoité par l'Olympique Lyonnais et Tottenham, Pape Cheikh est pour l'instant un joueur du Celta Vigo. Mais, à la veille du premier match de son équipe, ce sera samedi à 18h15 contre la Real Sociedad, l'entraîneur du club de Galice admet qu'il s'attend à un départ très rapide du milieu de terrain. Même si Pape Cheikh est encore à sa disposition, Juan Carlos Unzué est bien conscient que ce dernier n'a probablement pas la tête à ce match.

« Pape est encore là, c’est vrai, même s'il est sur le point de partir. Mais pour l'instant au sein du club personne ne m'a dit que je ne pouvais pas compter sur lui pour le match de samedi. Mais je dois décider en fonction aussi de son état psychologique. Je vais trancher samedi. S'il part, nous ne recruterons pas un autre joueur. Car même si Pape s’en va, nous avons encore six milieux de terrain », a confié le technicien du Celta Vigo, qui ne semble plus trop compter sur Pape Cheikh, dont l'agent a enchaîné mercredi des visites à Londres et à Lyon.